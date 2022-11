Selena Gomez confiesa que pensó en dejar de vivir

Tijuana, Baja California.- La cantante Selena Gómez se sinceró respecto a sus batallas contra su diagnóstico de bipolaridad e incluso confesó contemplar un suicidio.

En una entrevista para Rolling Stone, la también actriz compartió que fue internada en 4 ocasiones en centros de tratamiento.

Selena aseguró que nunca intentó quitarse la vida, pero si se le cruzaron pensamientos como "el mundo sería mejor si no estuviera allí".

Así también compartió a este medio lo difícil que fue enfrentar la soltería cuando tenía 25 años y aceptar que no podría ser madre por la medicación.

En 2018, tuvo un episodio de psicosis que la hizo escuchar voces y desconocer a sus seres queridos, la famosa terminó en un hospital en esa ocasión.

Actualmente, se encuentra promocionando su nuevo documental 'My Mind and Me' y el día de hoy estrenó una canción sobre este nuevo material.