Selena Gomez asegura que durante navidad ''hay mucho caos'' en su casa

ESTADOS UNIDOS.- Selena Gomez estuvo presente en la BBC Radio 1, en la que durante una entrevista, dio a conocer algunos detalles sobre cómo son sus navidades en casa, la cantante explica que desde hace algunos años son puro "caos" y "desorden".

La famosa señala que la tranquilidad del hogar es quebrantada por su hermana pequeña de 6 años, Gracie Elliot, quien Selena asegura que se emociona tanto que todo el tiempo hay "caos" en casa, pues siempre insiste en decorar el árbol, además de cocinar muchas cosas y vestir al perro.

‘‘Un día de Navidad en mi casa no es muy… limpio. Ocurren muchas cosas, hay mucho caos. Mi hermanita ya tiene seis años y está obsesionada con decorar el árbol. Hicimos una casa de jengibre, vestimos a su perro con ropa pequeña, ¡y ella está muy emocionada! Así que es un poco de locura en todo", explicó Selena.

De igual manera platicó que su cena familiar consta de una gran variedad de platillos y postres, que suele disfrutar.

Recordemos que Selena Gomez se encuentra de estreno, hace apenas unas semanas dio a conocer que su nuevo álbum estaría disponible a partir del 10 de enero. Además ya se encuentra disponible para pre-pedido en Apple Music, revelando que constará de 13 pistas. Dos de los 13, por supuesto, son "Lose You To Love Me" y "Look At Her Now". Los singles son las canciones segunda y tercera que figuran en la lista de pistas.