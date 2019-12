Selena Gomez asegura haber hecho llorar a Taylor Swift con sus nuevos temas

ESTADOS UNIDOS.- Selena Gomez ha pasado por mucho durante estos últimos años, desde batallas de salud hasta su ruptura con Justin Bieber. En sus canciones recientemente lanzadas "Lose You to Love Me" y "Look at Her Now", Gomez reflexiona sobre su viaje y lo lejos que ha llegado desde que se separó de la estrella de "Sorry’’. A medida que entra en una nueva era con su próximo álbum, Gomez está recordando las "cosas horribles" que ha sufrido en el pasado.

Durante una entrevista con KISS FM UK, la actriz recuerda haber tocado sus dos nuevas canciones para Taylor Swift y sus padres. Gomez dice que tocar los videos musicales de "Lose You to Love Me" y "Look At Her Now" para la familia Swift fue "una de las mejores experiencias".

Cabe mencionar que Gómez y Swift han sido amigas cercanas durante más de una década, desde que formaron un vínculo en medio de sus respectivas relaciones con Nick Jonas y Joe Jonas.

Gómez dice que después de reproducir los videos, Swift y su madre, Andrea Swift, comenzaron a llorar.

"Me va a hacer llorar pensar en eso", menciona Gómez en la entrevista. "Debido a que no se trataba solo de lo genial que era la canción, que proviene mucho de ella, era solo que habían estado en ese viaje conmigo, íntimamente. Y estaban llorando por lo orgullosas que estaban de mi paso. en una era completamente nueva de mi vida, y sin involucrar las cosas horribles, el abuso, el caos emocional, sentí que tenía un gran suspiro de alivio", agrega.

"Y verla a ella y a su madre sentirse así, fue muy dulce", continúa Gómez. "Es como una hermana mayor y una tía".

Recordemos que en el tema "Lose You to Love Me", la cantante reflexiona sobre su romance intermitente con Bieber, y cómo siguió adelante con Hailey Baldwin solo dos meses después de su última separación en marzo de 2018.