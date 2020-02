Selena Gomez anuncia su propia marca de belleza

ESTADOS UNIDOS.- Selena Gomez acudió a su cuenta de Instagram para darle una gran noticia a sus seguidores, el anuncio de su propia marca de belleza.

La cantante publicó un video en vivo en el que explica la historia detrás de su nueva línea llamada: Rare Beauty, tal como su nuevo disco y canción.

‘‘Querría hacer una marca donde te sintieras cómoda, ya sabes, sientes la presión , no sé yolo hago, cuando sientes que tienes que lucir como los demás y tener lo que los demás tienen, a veces me siento aislada y siento como si no pudiera alcanzar ese look, y soy muy afortunada de trabajar con algunos de los mejores artistas del mundo y tener la oportunidad de crear mi propia marca y que quede exactamente como lo quiero’’, expresó Gomez.

La famosa dejó en claro que su intención es lograr que las personas que utilicen su línea se sientas cómodas.

‘‘Quiero hacer algo que ustedes amen, no sólo una marca, quiero que las chicas y los chicos se sientan cómodos de usarla’’, asegura.

Para finalizar agregó sentirse muy emocionada por el lanzamiento que será oficial el próximo verano en las tiendas de Sephora.