Selena Gomez, Katy Perry y Taylor Swift preparan nuevo álbum

ESTADOS UNIDOS.- Taylor Swift se está preparando para lanzar su nuevo álbum ‘‘Lover’’ con una ‘secret listening party’ en su casa y un selecto grupo de fanáticos.

La primera fiesta de escucha de Swift tuvo lugar en Londres el viernes, donde los fanáticos se dieron cuenta que el próximo álbum presenta una colaboración con Selena Gomez y Katy Perry.

Según una cuenta de fanáticos de Taylor Swift, uno de los asistentes a la fiesta reveló que el nuevo álbum de Swift incluye una canción con Perry y Gómez sobre "empoderamiento de las mujeres".

Deacuerdo a filtraciones habría una colaboración de Taylor Swift, Selena Gomez y Katy Perry. La canción trataría sobre el empoderamiento de las mujeres. [NADA CONFIRMADO TODAVÍA] pic.twitter.com/2grQ0nyIAL — Selena Gomez News (@_selenagomezecu) August 3, 2019

Aunque las cantantes hayan estado distanciadas por supuestos problemas entre ambas, la amistad de Swift y Perry ha ido mejorando con el tiempo. Perry recientemente apareció en el video musical de Swift para "You Need to Calm Down" y Swift incluso se abrió sobre su camino privado hacia la reconciliación diciendo: "No sabíamos si alguna vez realmente le diríamos a la gente al respecto". Queríamos asegurarnos de que eso fuera sólido entre nosotros antes de dar a conocer al público”.

"Le envié [la solicitud] y ella dijo:" Me encantaría que seamos un símbolo de redención y perdón", dijo Swift a la BBC 1 sobre pedirle a Perry que apareciera en el video musical. “Y yo siento lo mismo al respecto”.

Los fanáticos también revelaron que Swift hizo postres para la fiesta y que su canción favorita de todos los tiempos está en el álbum.



