Segunda temporada de “Selena: La Serie” ya tiene fecha de estreno

CIUDAD DE MÉXICO.- ¡La Reina del Tex Mex está de vuelta! Pues Netflix continuará contando su icónica historia con la segunda temporada de “Selena: La Serie”, que ya tiene fecha de estreno para este mismo año.

La noticia la dio a conocer Netflix Latinoamérica a través de Twitter, donde primero informó que la serie biográfica de Selena Quintanilla alcanzó más de 25 millones de hogares en sus primeros 28 días.

Selena cantó ‘Baila esta cumbia’ y 25 millones de hogares bailaron al ritmo de la primera temporada de ‘Selena: La Serie’ en sus primeros 28 días”, escribió Netflix.

“Además, estuvo en el Top 10 de 23 países incluyendo México, Argentina, Perú, Colombia y Estados Unidos”.

Selena cantó: “Baila esta cumbia” y 25 millones de hogares bailaron al ritmo de la primera temporada de Selena: la serie, en sus primeros 28 días. Además estuvo en el Top 10 de 23 países incluyendo México, Argentina, Perú, Colombia y Estados Unidos. �� — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 15, 2021

Y eso no fue todo, pues en un segundo tuit, Netflix reveló que la segunda temporada de “Selena: La Serie” se estrenará el 14 de mayo.

“Y para que no se quede sentado, la temporada 2 llega a Netflix el 14 de mayo. *Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar*”, tuiteó Netflix.

*Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar* https://t.co/IKWxlCVqcr pic.twitter.com/8u61GJ20C4 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 15, 2021

El drama en dos partes “Selena: La serie” explora la transición a la madurez de esta intérprete sin igual: desde sus inicios cantando en pequeños eventos en Corpus Christi con su familia, hasta su transformación en una de las artistas latinas más exitosas de todos los tiempos, así como los años de esfuerzo y sacrificios que los Quintanilla tuvieron que pasar antes de que el meteórico ascenso a la fama de Selena se hiciera realidad.

La serie es protagonizada por Christian Serratos, Gabriel Chavarría, Ricardo Chavira, Noemí González, Seidy López, Jesse Posey, y Natasha Pérez.