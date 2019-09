Seguiré cantando narcocorridos mientras la gente siga escuchando: Gerardo Ortiz

Los Ángeles, California

Sobrevolando de nuevo la polémica con un "single" sobre el narcotraficante Rafael Caro Quintero, Gerardo Ortiz dijo que respeta las críticas a los corridos sobre el narco, pero afirmó que continuará cantándolos mientras la gente los siga escuchando ya que no quiere dar la espalda a lo que piden sus fans.

"Se respeta, se respeta la crítica y la forma de pensar de las personas. Pero hay un gran público que me ha estado apoyando desde mis inicios y mientras el público quiera seguir escuchando (estos corridos), mientras el público quiera seguir sabiendo estas historias de estos personajes...", reflexionó el artista en una entrevista.

"Ha crecido mucho en el cine, en las series también se ha hablado no más de personajes de narcotráfico mexicano sino también de otros países. Y ha sido todo un éxito (...). Mientras el público quiera seguir escuchando, para mí sería imposible traicionarme a mí mismo y traicionar a mi público, siendo que ellos me apoyaron desde mis inicios con este tipo de letras, con este tipo de música", dijo.

El recién estrenado "Más Caro, que ayer" es el "single" de adelanto del disco de mismo nombre que Ortiz, toda una figura del regional mexicano, espera lanzar antes de que termine el año.

Desde el título queda claro que la inspiración de este corrido fue Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes mexicanos más temibles y poderosos, y quien ahora mismo se encuentra prófugo y en la lista de los diez más buscados por el FBI.

Caro Quintero, apodado "Narco de Narcos" y que estuvo en las cárceles mexicanas de 1985 a 2013, está acusado por las autoridades estadounidenses de haber presuntamente secuestrado, torturado y asesinado en 1985 al agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena.

Ortiz explicó que toma ideas para sus canciones de las noticias y la actualidad.

"Hemos estado hablando de muchos personajes, hemos estado empapándonos de las historias que salen. Y esta historia se desprende de la entrevista que tuvo Caro Quintero hace unos años", dijo el músico en referencia a la conversación en exclusiva que logró la revista mexicana Proceso con el narcotraficante en 2016.

"Y también de la serie de 'Narcos' ('Narcos: México', de Netflix, 2018), que ya sabes que estuvieron también hablando en torno a este personaje", añadió.

Así, en el inicio del clip de "Más Caro, que ayer" se escucha la voz real del narcotraficante.

En cuanto a la música, Ortiz destacó que esta canción es una vuelta a las raíces de su estilo pero con algunas novedades.

"Este corrido decidimos grabarlo con banda. Para mí, la banda es muy tradicional y, además de eso, en la banda todo el tiempo están compartiendo más temas de baladas, románticas, rancheras, y se olvidan un poco de los corridos, que son historias resumidas en dos o tres minutos. Esta historia la llevamos a la banda, con un sonido un poco más fuerte, y nos gusta también", detalló.

"Más Caro, que ayer" sirve, además, para calentar motores de cara al inminente disco homónimo para el que el artista promete colaboraciones, "algunas sorpresas" y una combinación de "canciones románticas muy bonitas", temas norteños y, sobre todo, corridos.

Ortiz también expuso sus ideas sobre el presente y futuro de la escena regional mexicana, y subrayó que está llegando a nuevos mercados.

"Creo que hay una evolución muy grande. La música ha estado caminando hacia otras partes. Ahora ya nos escuchan más en Centroamérica, ya estamos llegando a Colombia con la música mexicana. Sé que el mariachi, por muchos años con Vicente Fernández, es grande en todos estos países, pero la música de banda o la música norteña, con ese saborcito, no había gustado mucho por allá", opinó.

"Ahora, ya nos escuchamos en Guatemala, en El Salvador, en Colombia y en algunas otras partes donde estamos ganando público. Creo que eso es muy importante: no quedarnos en los mismos lugares, no estar estancados", agregó.

Y a muy pocos días de celebrar su 30 cumpleaños, el cantante también hizo un balance positivo de todo lo alcanzado pese a los momentos duros o las controversias a lo largo de su carrera.

"Estoy orgulloso del molde que he logrado hasta este momento. Sé que ha habido altas y bajas, pero eso me ha enseñado y me ha hecho quien soy ahora y eso es muy importante para mí", finalizó.