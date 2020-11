Secretos de Luis Miguel y José José son revelados en un libro

Las mejores anécdotas de Martha Figueroa y René Solorio se reúnen en "Las historias que nunca contamos", un libro que nació de una conversación en la que ambos estuvieron de acuerdo en plasmar las historias que por años han callado.

El compilado incluye relatos, secretos e intimidades de artistas como Luis Miguel, Jenni Rivera, José José y Laura Bozzo. Sin embargo, ambos periodistas no consideran que sus confesiones ameriten algún problema más allá de la incomodidad que provocaría reabrir temas del pasado.

"No era para molestar, no queríamos un libro escandaloso y seguramente habrá alguien que se incomode porque ‘esto ya había pasado y ya hicieron a la gente recordar’, pero básicamente son nuestras anécdotas periodísticas que se entrelazan con las vidas de muchos artistas y no es hablar por hablar", afirmó Matha Figueroa en entrevista con EL UNIVERSAL.

René Solorio asegura que muchas de estas historias se quedaron en el tintero porque en su momento ambos fueron víctimas de censura. En su caso recuerda que tras un incidente con la cantante Jenni Rivera, ella no quiso hablar más con él por temor a que expusiera sus vulnerabilidades.

"Un día estuvo de invitada en CNN, donde yo trabajaba y de hecho declaró que ella estaba feliz: ‘No puedo creer que yo esté sentada aquí frente a las cámaras de este canal’, pero no le hizo tanta alegría cuando se enteró que yo la iba a entrevistar y pidió que no estuviera yo ahí.

Lamentablemente le concedieron el gusto y yo me quedé frustrado una vez más", contó Solorio.

Esta revelación no la plasmó en el libro, precisamente porque su contrato seguía vigente con la televisora estadounidense, pero sí relató acerca de los miedos de la intérprete en un capítulo titulado "Lo que Jenni Rivera se llevó a la tumba".

El libro, de editorial Aguiar, está a la venta de forma física y digital. Figueroa asegura que, dependiendo de la respuesta que reciba este tomo, contemplarán la idea de compartir otras anécdotas que aún guardan en la memoria.