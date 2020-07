Sebastián, hijo de Alfredo Adame también reniega de él

MÉXICO.- Alfredo Adame tiene varios años llevando una mala relación con sus hijos, incluso a les “quitó” el apellido y los ha insultado en varias ocasiones.

Hoy en el programa de “Chisme no Like” dieron a conocer unos mensajes entre Adame y su hijo Sebastián, además de unos audios donde el actor insulta a su propio hijo.

Según lo que comentó Sebastián, su padre se comunicó con él luego de una entrevista que dio al programa “Ventaneando”, donde además de hablar del nuevo proyecto culinario que tiene, también habló sobre su orientación sexual.

“Cuando salió la entrevista mi papá lo único que vio fue la parte de la sexualidad. […] Me habla en la noche y me dice: ‘Yo ya te dije que no quiero que hables de tu sexualidad en cámara porque me pones en el ojo del huracán. Me atacan, me dicen que mi hijo es joto’”, mencionó.

Además, después de esto, el hijo de Mary Paz Banquells, aseguró que él ya no quiere tener relación con su padre.

“La verdad no le interesa retomar la relación, ya la cortó, de tajo y todo porque está enojado por algo que, a mi parecer, él hizo mal en decirme”, dijo.

Actualmente, el también conductor no tiene relación con los hijos que procreó con Banquells, pero con su hija Vanessa sigue teniendo una relación sólida.