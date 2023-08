Sebastián Yatra desea colaborar con Peso Pluma y asistir a concierto de LuisMi

Ciudad de México.- Sebastián Yatra expresó en su reciente encuentro con los medios, su intención en incursionar en los géneros populares de México.

Debido al éxito que ha alcanzado Peso Pluma, Yatra reveló le gustaría colaborar con el exponente de los corridos tumbados.

Sí, me encantaría, yo he estado en el estudio con Natanael, me cae muy bien, es divertido y toca brutal la guitarra, Peso Pluma la está rompiendo también, muy crack… Es impresionante todo el movimiento musical que ha dado ahorita en México, me parece muy bonito la música de aquí que siempre me ha encantado tanto, esté otra vez como en el panorama mundial con tantos nuevos artistas”