Sebastián Yatra con tema TBT impulsa a las mujeres a no dejarse violentar

CIUDAD DE MÉXICO.-Sebastián Yatra estrenó tema titulado "TBT", una colaboración con Manuel Turizo y Raw Alejandro en la que, según Yatra, impulsa a las mujeres a no dejarse violentar.

"El video de mi nueva canción toca un tema muy importante que es como un llamado de alerta a todas las personas que viven, han vivido o conocen a alguien que vive una relación de abuso o de maltrato, especialmente las mujeres que en la mayoría de los casos son de maltrató hacia las mujeres y están metidas en algo que quizás no saben cómo salirse de ahí", contó el colombiano.

Estás con alguien que no puedes amar, Atrévete, vete, conviértelo en un TBT", dice la canción, mientras que en el video se ve a una mujer que es maltratada por su pareja.

"En este video les llamamos la atención de: siempre puedes encontrar alguien con quien hablar, siempre hay una salida, siempre hay una solución pero no se queden en un lugar donde no las valoran, donde no las respetan porque todo mundo merece respeto especialmente las mujeres y los niños", dijo.

El cantante terminará su "Yatra Yatra Tour" con dos fechas en el Auditorio Nacional, la primera fue ayer miércoles donde compartió escenario con Carlos Rivera y hoy jueves, pero además prepara una nueva serie con su novia Tini, que será transmitida por Disney+.

"Los dos somos los protagonistas de la serie, vamos a estar grabando en marzo abril y mayo y es como de misterio, romance; es un proyecto que incluso desde antes de ser novios se venía hablando, teníamos muchas ilusiones y pasó la casualidad tan bonita de que nos terminamos enamorando", detalló.