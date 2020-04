Sebastián Rulli revela que lleva varias semanas sin poder ver a su hijo

Sebastián Rulli se ha convertido en uno de los artistas más reconocidos en redes sociales por su habilidad para hacer videos en Tiktok durante este tiempo de confinamiento; sin embargo, el actor reveló que no la esta pasando tan bien como se piensa.

Durante un Facebook Live, el argentino confesó que una de las cosas que lo tiene triste es que no ha podido pasar tiempo con su hijo.

“Hoy por hoy tampoco puedo ver físicamente a mi hijo porque está en casa de su mamá y se me hace complicado no poder abrazarlo, no poder besarlo, así que eso es para valorar”.

A pesar de esta confesión, el histrión fue cuestionado por una seguidora que lo increpó diciéndole que las personas con dinero lo tienen todo y no sufren en este momento de aislamiento, mientras que las personas de escasos recursos la pasan mal.

Sin incomodarse, Rulli explicó: “no, estás equivocada, muy equivocada, qué es tenerlo todo, hoy por hoy qué es tenerlo todo, muy importante es tener salud y buena actitud, hay quienes pueden quedarse en casa, hay quienes no lo pueden hacer, y es muy válido salir a trabajar, siempre y cuando tengas la posibilidad de hacerlo, de generar ingreso. (Todo) esta parado, yo por más que quiera salir a trabajar, ¿qué hago?, ok, así que, si tengo o no tengo, esa no es la cuestión”.

Dejando atrás este tipo de comentarios, Sebastián manifestó que trata de verle el lado positivo al tiempo que ha pasado en casa, y más que un gozo, ahora sufre con su gusto por Tiktok, pues dedica más tiempo del que la gente piensa para realizar sus aclamados videos en la red.