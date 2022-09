¡Sebastián Rulli comparte fotografía bañándose!

CIUDAD DE MÉXICO.- Sebastián Rulli es considerado uno de los actores más apuestos del medio del espectáculo, donde ha logrado tener una larga trayectoria en la televisión.

Actualmente el también modelo argentino es uno de los más activos en sus redes sociales donde ha logrado tener más de 11 millones de seguidores a quienes les ha mostrado un poco de su vida personal.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram una fotografía donde aparece bañándose presumiendo su escultural figura, debido a que se dejó ver sin ropa, escena que “enloqueció” a sus seguidoras.

En la imagen se puede ver que el actual novio de Angelique Boyer se encuentra disfrutando de un baño, mientras utiliza su jabón y sonríe ante la cámara, aunque no es la primera vez que aparece con poca ropa.

Viernes!! Toca LIMPIA y tallada a fondo porque tocaaaa!! Esto no es brujería pero les aseguro que ayuda y funciona de maravilla . Hoy también te toca?” se puede leer en la publicación.

Sus fanáticas hicieron llegar sus muestras de cariño y piropos en la publicación: “se ve que había mucho frío”, “más fuerte que el vinagre”, “que cosa tan más bella”, “eres el más guapo”, son algunos de los que se pueden leer.

Hay que recordar que Sebastián Rulli hace un par de meses compartió una sesión de fotográfica donde aparecía totalmente desnudo y fue Angelique quien se encargó de tomarlas.

Sebastián Rulli celebra 8 años de noviazgo con Angelique Boyer

Hace un par de semanas que la pareja se encontraba celebrando ocho años de su relación, por medio de redes sociales presumieron su amor, hasta el momento ambos han decidido no llegar al altar.



"Felices ocho años y seguimos contando. ¿Y quién lo iba a decir? “Yo”. Desde el momento en que besé tus labios de esa manera íntima, supe que esto lo íbamos a cuidar y valorar como el tesoro que es. No hay duda que nuestro amor es lo más hermoso que he sentido y quiero mantener. Y como nada es perfecto, trabajaré duro y sé que tú también, para seguir compartiéndolo y disfrutándolo como cada segundo a tu lado. Vamos por más. Te amo, mi cielo” se puede leer en la publicación.