Sebastián Rulli admite haber sido infiel

CIUDAD DE MÉXICO.- Sebastián Rulli mantuvo una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda en donde habló sobre el éxito que ha tenido su actual serie de netflix ,‘‘El Dragón’’, y de otros temas personales.

Según información de El Heraldo de México, El novio de Angelique Boyer confesó haber sido infiel.

Sin ningún tipo de rodeos, Sebastián Rulli aceptó que la infidelidad ha sido parte de su vida.

“He sido infiel, conozco la infidelidad, la he sufrido, por hoy me queda claro que no es un estilo de vida que a mí me interese, ni crearlo, ni sufrirlo”, declaró el argentino.

Luego de tales afirmaciones, Sebastián Rulli fue cuestionado si es fiel a su pareja actual, por lo que el actor contestó con gran seguridad que “Sí, hoy por hoy más que nunca”.

Cabe señalar que aunque el actor admite que se encuentra en una relación formal, no está dentro de sus prioridades casarse, pues en una ocasión ya lo hizo.