Sebastián Ligarde revela su secreto de belleza: Utiliza su propia orina en lugar de filtros o bótox

Ciudad de México. - El reconocido actor mexicano Sebastián Ligarde, conocido por su éxito en la década de 1980, ha compartido su peculiar secreto de belleza y bienestar que ha practicado durante más de tres décadas.

Ligarde asegura que su rutina de cuidado facial y fortalecimiento del sistema inmunológico involucra la aplicación de su propia orina en su piel. A través de un video en su cuenta oficial de TikTok, el actor abordó esta controvertida práctica.

“Esta es mi verdad, no hay filtros, no tengo cirugía, no tengo cortes en mi cara, no uso bótox, lo único que uso en mi cara es un poquito de mi pipí”, afirmó.