Sebastián Ligarde no busca reconciliación con su hija pese ser diagnosticado con cáncer

Ciudad de México.- Sebastián Ligarde decidió no buscar una reconciliación con su hija Dawn Amedee pese a su nuevo diagnóstico de cáncer de colon.

Aunque hace poco comentaba lo bien que se llevaba con su yerno y que su hija se sentía orgullosa de él, ahora todo ha cambiado. “No me estoy comunicando con ella, no quiero que porque estoy enfermo, ‘ay, ya me voy a acercar y ya voy a ser buena onda’. Yo no he hecho un intento de acercarme porque las cosas están tensas, pero no voy a estar rogando nada, cada quien tiene sus lecciones que aprender”, explicó en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Confía librará esta lucha

No obstante, el artista se muestra muy confiado en que podrá salir avante de esta enfermedad, por lo que desea ser intervenido quirúrgicamente para deshacerse de los tumores, uno de 10 mm y el otro de 33 mm, que le fueron detectados.

Estoy con muchas ganas de entrar al quirófano, yo no puedo ni explicar por toda la montaña rusa emotiva que pasé en estos 5 meses, que no me han dado ni un diagnóstico ni un pronóstico”

declaró.

Su esposo se encuentra preocupado por su salud

Sin embargo, el protagonista de “Quinceañera” confesó que su esposo, Jorge López, está angustiado por su salud. “A él se le murió su mamá hace 6 meses, el alma de lo lastimada que está en este momento, lo ha asustado”.

Finalmente, el intérprete de 68 años aclaró que desde hace tiempo ya tenía dictado su testamento. “Yo dejé todas mis cosas arregladas en momentos de gran salud, no en momentos de gran enfermedad”, expresó.