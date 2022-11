Sebastián Ligarde confirma que su tumor en el colon era benigno

Ciudad de México.- La incertidumbre y la angustia terminaron para Sebastián Ligarde luego del diagnóstico de un tumor en el colon.

El actor compartió feliz que ya le fue extirpado el tumor y resultó ser benigno, lo que descarta un cáncer.

A pesar de los momentos de angustia que vivió en todo este tiempo, el actor conocido por su papel en la telenovela Quinceañera reapareció en entrevista para el canal de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante para hablar sobre su estado de salud.

“Se mandó a patología... pero fueron positivos (los resultados) en el sentido de que no hay cáncer, es un lipoma... Lo pudieron sacar que es lo importante y estaba complicando varias cosas, gracias a Dios salió negativo, incluso me dijeron que no tenía que hacerme ningún chequeo en cuatro años, entonces vamos por buen camino”, explicó el artista con una gran sonrisa.

Foto: Agencia México

Agradece a quienes se preocuparon por su salud

Posteriormente, el artista de 68 años expresó su reconocimiento a todos aquellos que se mostraron preocupados e interesados por su pronta recuperación.

Me siento muy agradecido con los fans, con el público por tantas oraciones. Creo verdaderamente en el poder de oración porque me trajo muchas cosas buenas... Qué pena decir que me acerqué tanto a Dios, en este momento de necesidad, porque siempre he estado cerca de Dios, pero en estos cinco meses de verdad, mis reflexiones y mis pensamientos estaban muy centrados en el todo poderoso”, declaró.

El pasado 30 de octubre, Sebastián fue sometido a cirugía después de que algunos médicos no recomendaban esta acción debido a que el tumor se encontraba en un sitio complicado para extirpar.

“Llevamos cuatro meses con distintos endoscopistas, diversos especialistas, viendo exactamente cuál va a ser el procedimiento para remover esta masa... Tengo entendido que es benigno, pero los reportes no concuerdan, unos dicen una cosa y otros dicen otra”, señaló el actor previo a ser intervenido en entrevista para el programa De Primera Mano.