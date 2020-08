Sebastián Adame vende pasteles para pagar sus estudios

CIUDAD DE MÉXICO.- Sebastián Adame, hijo del polémico Alfredo Adame tiene algunos meses vendiendo pasteles para solventar algunos gastos personales, entre ellos, el pago de sus estudios.

Alfredo Adame ha dado mucho de qué hablar en estos meses poniéndose en contra de medio mundo. En mayo del año pasado reveló que renunció a todos sus contratos con tal de no pasarle pensión a Mary Paz Banquells, su ex esposa.

Con respecto al caso, comentó:

"Metió dentro de este divorcio una pensión y el juez le dio el 30 por ciento de mis ingresos y pues yo tranquilamente agarré y renuncié a Televisa, renuncié a todos los contratos y dejé de ganar dinero, no estoy ganando con las ventas en televisión."

El pleito más reciente con su hijo "Chevy" (como le dicen a Sebastián), se debió a que éste se reconociera como parte de la comunidad LGTB+, por lo que su padre se molestó al grado de insultarlo a nivel nacional con peyorativos discriminatorios.

El joven expresó en su momento:

“Él acaba de salir diciendo que ya no me quería, ni a mi hermano Alex, que nos había quitado el apellido, que no lo merecíamos, que somos malos hijos y que ya no nos dará ni un solo peso"