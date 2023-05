Sean Penn protagonizará película sobre la guerra de Ucrania

Ciudad de México.- Sean Penn habría firmado un contrato para protagonizar una película sobre la guerra ucraniana titulada ‘’War Through the Eyes of Animals''.

El actor quien se ha mostrado como un activista pro-Ucrania sería parte de la cinta como antología de nueve partes que sería dirigida por nueve cineastas ucranianos, en donde contarán la historia de la guerra en ucrania.

Con dicho escenario, el director Myroslav Slaboshpytskyi dirigirá el noveno segmento protagonizado por Penn como un ingeniero de sonido estadounidense, quien sin notarlo se convierte en el testigo del estallido de la guerra el 24 de febrero del 2022.

El rodaje

De acuerdo con la información brindada por The Hollywood Reporter el rodaje del segmento está programado para llevarse a cabo en Ucrania y Los Ángeles durante el verano de 2023.

Estoy absolutamente emocionado de ser parte de esta película. Es un gran honor para mí colaborar con el increíble actor y persona destacada, y uno de los mejores amigos de Ucrania, Sean Penn… Estuvo con nosotros durante el ataque del 24 de febrero y explora profundamente la guerra y Ucrania en su documental. Su apoyo es invaluable para nosotros y no se puede exagerar”

Dijo Slaboshpytskyi en un comunicado.

Como se recordará, Penn se encontraba en Ucrania filmando un documental para Vice Studios cuando estalló la guerra, y cuando se estrenó en el festival de cine de Berlín este año, Sean aprovechó la oportunidad para pedir a los gobiernos occidentales que proporcionen un mayor apoyo militar a Ucrania.

War Through the Eyes of Animals está siendo producida por los equipos de producción ucranianos SOTA Cinema Group y Kleos Art, con Oleg Kokhan y Oleksiy Makukhin como productores.

“Es crucial para nosotros que artistas del calibre de Sean Penn no solo reconozcan la aterradora realidad que representamos, sino que también contribuyan con sus voces […] Sean Penn ha sido testigo de primera mano de la situación en Ucrania, por lo que no es necesario convencerlo de la importancia del tema. Pertenece al selecto grupo de estrellas que apoyan de todo corazón las causas en las que creen y están listos para actuar”, señaló por su parte Kokhan.