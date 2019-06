Sean Penn dirigirá y protagonizará 'Flag Day' junto a sus hijos

Cd. de México, México.- El cineasta Sean Penn dirigirá y protagonizará el drama Flag Day junto a su hija Dylan Penn y su hijo Hopper Penn, reportó Page Six.



En el reparto también estarán los actores Josh Brolin, Miles Teller, Norbert Leo Butz, Dale Dickey, Eddie Marsan, Bailey Noble y Katheryn Winnick.



El guionista de Al Filo del Mañana, Jez Butterworth, se encargará del libro del proyecto, basado en el libro de memorias de Jennifer Vogel Film-Flam Man: The True Story of My Father's Counterfeit Life.



La trama del largometraje seguirá a una mujer quien lucha por superar el legado amoroso aunque oscuro de su estafador padre.



El filme tendrá como productores a William Horber, Jon Kilik y a Fernando Sulchin, así como a las compañías Wonderful Films, Rahway Road, New Element Films y Clyde Is Hungry Films.



Se desconoce hasta el momento la fecha de estreno de la película.