Sean Connery era conocido por ser el primer James Bond en el cine

ESTADOS UNIDOS.- Sean Connery ha fallecido a los 90 años y sus fanáticos han comenzado ha rendirle homenaje en redes sociales, especialmente en Twitter, donde recuerdan sus mejores interpretaciones.

Solo le basto la primera escena a Sean Connery para demostrar que fue, es y seguirá siendo el mejor James Bond pic.twitter.com/tLQjDMiCfJ — Galindus (@Tukutuku110) October 31, 2020

Según información de TMZ, a Sean se le considera el mejor 007 de la historia, al menos en las encuestas. Connery se convirtió en una estrella enorme en 1962 con el lanzamiento de "Dr. No", pero no sin dificultades. El creador de James Bond, Ian Fleming, sintió que no era refinado y quería a alguien suave como Cary Grant. Fleming cedió y finalmente dijo que era una gran elección.

Sean protagonizó 7 películas de Bond entre el 62 y el 83. Entre las películas: "From Russia with Love," "Goldfinger," "Thunderball," "You Only Live Twice," "Diamonds are Forever," y "Never Say Never Again”.

Connery ganó un Oscar interpretando a un policía irlandés en "Los intocables". También ganó 2 premios Bafta y 3 Globos de Oro. Fue nombrado caballero por la Reina en 2000.

Otras de las cintas famosas del actor son "The Hunt for Red October," "Indiana Jones" "The Last Crusade" y "The Rock."

A Sean le sobreviven su segunda esposa, Micheline Roquebrune, y su hijo, Jason Connery.