Se van en contra de Ivan 'La Mole' "por no aguantarse"

CIUDAD DE MÉXICO.- El reconocido comediante Ivánn ‘La Mole’ suele ser muy popular debido a sus “chistes”, aunque recientemente uno de ellos lo habría metido en “problemas”.

Fue por medio de su cuenta de Twitter que el comediante reveló que su abuela había pérdido a su abuelita, por lo que las fiesta decembrinas sería difíciles para su familia por dicha situación.

Además el joven se mostró agradecido con Dios por todo lo que le ha brindado y actualmente se encuentra disfrutando su vida e invitó a sus seguidores que no se tomaran las cosas tan personal.





Hoy fallece mi abuela materna yo caí al hospital , va ser una navidad difícil para mi y mi familia , pero aquí he aprendido algo , siempre estar agradecido con Dios por lo que me da y disfrutar este mundo lo más que se pueda , No lo tomes tan personal” se puede leer en la publicación.