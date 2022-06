¿Se va a casar? Le proponen matrimonio a Amber Heard tras perder juicio con Johnny Depp

Ciudad de México.- Después de que se emitiera el fallo del juicio entre Amber Heard y Johnny Depp, la actriz recibió una porpuesta de matrimonio en redes sociales.

Aunque tras el proceso legal, Heard habría perdido credibilidad por haber difamado a Johnny Depp por presunta violencia doméstica que resultó ser falso, aunque las malas noticias parecen haber llegado a su fin.

Y es que un millonario de Arabia Saudita se ofreció a casarse con Amber después de que muchos seguidores le dieran la espalda tras demostrarse que era culpable ante la corte.

Por medio de un mensaje de voz en la plataforma de Instagra, se puede escuchar al hombre decir:

Amber, ya que todas las puertas se están cerrando para ti, no tienes a nadie excepto a mí para cuidarte. He notado que algunas personas te odian y te intimidan, por lo tanto, decidí casarme contigo. Que Alá nos bendiga a ambos. Eres una bendición, pero la gente no aprecia eso. Soy mejor que ese viejo”