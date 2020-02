“Sé una dama” vídeo que evidencia las exigencias que viven a diario las mujeres

La actriz y activista Cynthia Nixon, conocida por su personaje en la serie y películas de “Sex and the city”, participó en un vídeo con contundente mensaje sobre los estereotipos con los que son juzgadas las mujeres.

“Be a lady” o “Sé una dama” es el título del vídeo donde expone los prejuicios que la sociedad les impone a las mujeres para ser considerada “perfecta”.

En dicho vídeo se relata que las mujeres son juzgadas desde su manera de vestir, de hablar, de comportarse, desde que son pequeñas, hasta que son de la tercera edad.

El clip fue publicado por la revista Girls. Girls. Girls., y está basado en el poema de Camille Rainville que detalla los estándares de belleza a los que, según la sociedad, deben someterse las mujeres.

Aquí la traducción completa del poema.

“Sé una dama decían. Tu falda está muy corta, tu camiseta está muy abajo, no muestres tanta piel cúbrete, deja algo a la imaginación. No seas seductora, los hombres no se pueden controlar, los hombres tienen necesidades. Luce sexy, luce excitante, no seas tan provocativa, lo estás pidiendo. Viste de negro, usa tacones. Estás muy arreglada, casi no te arreglaste, parece que ya no te cuidas.

Sé una dama decían. No seas muy gorda, no seas muy delgada. Come, adelgaza, deja de comer tanto. Pide una ensalada, no comas carbohidratos, no comas postre. Empieza una dieta, Dios, pareces un esqueleto. ¿Por qué no comes? Te vez demacrada, te vez enferma. A los hombres les gustan las mujeres con carne en los huesos. Sé talla cero, sé doble cero, no seas nada, sé menos que nada.

Sé una dama decían. Quítate el vello corporal. Decolórate esto, decolórate eso, erradica tus cicatrices, cúbrete las estrías, rellena tus labios. Ponte botox en las arrugas, estírate la cara, redúcete el abdomen, levántate los senos. ¡Luce natural! Te esfuerzas demasiado, te ves exagerada. A los hombres no les gustan las chicas que se esfuerzan demasiado.

Sé una dama decían. Usa maquillaje, resalta tus pómulos, delinea tus párpados, rellena tus cejas, alarga tus pestañas, colorea tus labios. Polvo, rubor, bronceador, resalta. Tu cabello es muy corto, píntate el cabello, ¡no de azul! Eso no se ve natural. Luce joven, lo viejo es feo, a los hombres no les gusta lo feo.

Sé una dama decían. Sálvate, sé pura. No seas una p*ta. No te acuestes con cualquiera, a los hombres no les gustan las z*rras. No seas mojigata, no seas tan estirada y sonríe más. Dale placer a los hombres, ten experiencia, sé sexual, sé inocente, sé sucia. Sé la chica popular. No seas como las otras chicas.

Sé una dama decían, no hables tan fuerte, no hables tanto, no intimides. ¿Por qué eres tan miserable? No seas una p*rra, no seas mandona. No seas sensible, no llores, no grites, no digas groserías. Soporta el dolor, no te quejes. Dobla su ropa, hazle comida, mantenlo feliz. Ese es el trabajo de una mujer, algún día serás una buena esposa. Toma su apellido. ¿Le pusiste guión a tu nombre? Loca feminista. Dale hijos ¿No quieres hijos? Algún día lo harás, cambiarás de parecer.

Sé una dama decían. Que no te violen, no tomes tanto, no camines sola, no salgas tan tarde, no te vistas así, no te emborraches. No le sonrías a extraños. No salgas de noche, no confíes en nadie. No digas que sí, no digas que no, solo sé una dama decían.”