Se terminó el amor: Las rupturas amorosas del 2020

REDACCIÓN.- Sin duda los amores idílicos que han vivido algunos de los rostros más famosos de la pantalla, cine y música que parecían no tener fin, han llegado a su punto de quiebre en este 2020, mostrando que el romanticismo y la pasión se hizo a un lado para ventilar los detalles de sus rupturas amorosas.

El Covid no solo vino a llevarse nuestra libertad, sino que para muchas parejas ha resultado ser todo un reto, al pasar de no tener tanto contacto a pasar el día completo juntos, por semanas y meses, lo que ha terminado en divorcios y separaciones para muchos. El caso del mundo del espectáculo no ha estado exento de esta situación.

EL MUNDO LATINO NO ESTÁ EXENTO DE ESTA SITUACIÓN

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez

Pasaron de ser pareja a mejores amigos. Los actores, cuya historia de amor parecía sacada de un cuento de hadas, reveló en marzo del 2020 que su matrimonio había llegado a su fin.

Mark Tacher y Cynthia Alesco

El actor mexicano, protagonista de "La hija del mariachi", confirmó en abril que su matrimonio con la actriz había llegado a su fin. Tacher conoció a Alesco en el 2017, mientras los dos trabajaban en la telenovela "El bienamado". Meses después de iniciar su noviazgo, la pareja se comprometió y, en el 2019 se casaron por lo civil. Sin embargo, no duraron ni un año casados.

Tini Stoessel y Sebastián Yatra

Los cantantes hicieron pública su ruptura a través de las redes sociales en el mes de mayo. "Queríamos contarles que con Tini decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón", escribieron en sus redes sociales en mayo del 2020.

Pamela Silva y César Conde

Terminaron en silencio pero de forma escandalosa. La conductora de Univision y el ejecutivo de Telemundo pusieron fin a su matrimonio en un tribunal de Miami donde la presentadora peruana empezó los trámites de divorcio en marzo del 2020.

Marlene Favela y George Seely

Favela y Seely pusieron fin a su relación antes de cumplir tres años de casados. La actriz mexicana confirmó en sus redes sociales que su romance con el empresario australiano llegó a su fin.

FAMOSOS QUE TERMINARON SUS RELACIONES EN EL 2020

Megan Fox y Brian Austin Green

El actor de "Beverly Hills 90210" y la protagonista de "Transformers" se separan después de diez años de matrimonio y tres hijos en común.



Pamela Anderson y Jon Peter Doce

Días después de su boda secreta, la actriz de "Baywatch" y su esposo, el magnate del cine, terminaron. El matrimonio fue el 20 de enero pasado y terminó en los primeros días de febrero.

Rihanna y Hassan Jameel

Tras tres años de noviazgo, la cantante y el empresario decidieron terminar y regresar a la soltería.

Brad Pitt y Nicole Poturalski

Brad Pitt está soltero de nuevo, al parecer las cosas no funcionaron en su nueva relación con Nicole Poturalski.



Mary Kate Olsen y Olivier Sarkozy

Kate Olsen y Sarkozy casados desde hace cinco años, decidieron hacer oficial su separación el pasado mes de mayo.



Olivia Wilde y Jason Sudelkis

Comenzaron a salir en 2011 y se comprometieron dos años más tarde, aunque nunca pasaron por el altar.

Cara Delevigne y Ashley Benson

Se separaron Cara Delevigne y Ashley Benson después de dos años en pareja. La modelo y la actriz habrían roto en abril, en plena pandemia.



Scott Disick y Sofía Richie

No hay vuelta atrás, Scott Disick y Sofía Richie terminaron definitivamente. El empresario y la modelo tomaron caminos separados desde principios de la pandemia.



Timothée Chalamet y Lily-Rose Depp

Tras dos años de amor, Timothée Chalamet y Lily-Rose Depp le pusieron fin a su historia juntos, llevando su relación a buen final.

Kelly Clarkson y Brandon Blackstock

Clarkson y Brandon anunciaron su divorcio. La cantante y su representante decidieron poner sin a su matrimonio por "diferencias irreconciliables" después de más de seis años de matrimonio y dos hijos en común.

Vanessa Hudgens y Austin Butler

Hudgens y Butler terminaron después de casi nueve años de romance. La ruptura de la pareja de actores se dio a conocer a comienzos de enero del 2020. No se dieron a conocer las causas de su ruptura, pero ambos ya llevan vidas separadas.

Bill Hader y Rachel Bilson

Bill Hader y Rachel Bilson se han separado 6 meses después de hacer pública su relación. La noticia llega poco después de que la ex pareja hiciera oficial su relación en la alfombra roja de los Globos de Oro 2020.