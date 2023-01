Se termina el drama: Yeri MUA recibe pago del Paponas

Antes de mudarse a la Ciudad de México, Brian Villegas, alias "Paponas", le pagó a Yeri MUA una cierta cantidad. Y sus seguidores no dudan en hacer preguntas.

Tras anunciar que se iría de Veracruz, Yeri MUA reveló que su exnovio Brian Villegas aka "Paponas", ya había saldado parte de su deuda.

La influencer mencionó en su cuenta de Twitter que ya recibió el dinero de 'Paponas', lo que despertó el interés de sus seguidores.

Ya me pagó mi ex pareja y hoy comienza el proceso de liberación de bienes, lo demás que tengo que arreglar sobre lo que viví en esa relación ya se encargarán las personas que me representan”, escribió.