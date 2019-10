Se suma Jennifer Aniston a las críticas sobre cintas de Marvel

MÉXICO.- Jennifer Aniston se sumó a la controversia que ha generado la división de posturas con respecto a las películas de Marvel, pues mientras algunos artistas muestran su apoyo a estas cintas, ella se colocó del lado de los que no apoyan este tipo de proyectos.

En entrevista para la revista Variety, la actriz criticó estos filmes señalando su inclinación a los trabajos “reales” y no a los que están en una “pantalla verde”.

No fue hasta los últimos años cuando estos servicios de streaming estaban explotando con esta calidad que realmente comencé a pensar: ‘Guau, eso es mejor que lo que acabo de hacer’. Y luego ves lo que está disponible por ahí y simplemente está disminuyendo y disminuyendo, solo hay grandes películas de Marvel. O cosas que no me piden que haga o que realmente me interesen, como vivir en una pantalla verde, declaró.