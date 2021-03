Se somete Diana Reyes a cirugía ocular en Tijuana

TIJUANA, B.C.- La cantante Diana Reyes, de nueva cuenta acudió a Tijuana para ser intervenida de su ojo izquierdo por el doctor Arturo Chayet de la clínica Codet Vision.

La intérprete del regional mexicano, ya había sido intervenida por el experto en la frontera el mes pasado, y celebró el éxito de la operación, que le augura recuperar la vista.

Fue desde los ocho años que Reyes se percató de esta debilidad en su vista, la cual permeó muchos momentos, y que hasta este 2021, las manos de Chayet le cambiaron la vida.

“Arturo Chayet no solo me devolvió la vista, me confirmó que nunca estuve equivocada al no perder la FE y la Esperanza en recuperar la visión.

“Tengo muchas emociones y sentimientos, pero todo es felicidad. Mucha gente me ha escrito para que les de los datos. Esto créanme, no es un comercial, para mí se han convertido en un rayo maravilloso de luz”, destacó la cantante en su cuenta de Instagram.

Durante su salida de la intervención ambulatoria, se encontró en la sala de espera con Rosi Rivera, hermana de la desaparecida Jenni Rivera, quien acudió a cita.

Reyes previo a sus cirugías explicó que no veía nada, y durante la pandemia solo había usado lentes de armazón para apoyarse, ahora no ve el día en que pueda regresar a los escenarios a disfrutar con una mirada distinta.

A Diana Reyes se le reconoce por ser "La reina del pasito duranguense"y al paso de los años con banda.