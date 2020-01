Se solidariza Thalía con Justin Bieber por enfermedad de Lyme

Thalía manifestó su solidaridad con Justin Bieber luego de que el intérprete de “Sorry” diera a conocer que padece la enfermedad de Lyme, misma que ha enfrentado la mexicana desde hace más de diez años.

En sus historias de Instagram, la actriz compartió una captura de pantalla con la noticia de Bieber expresando: “Vivir con Lyme es sobrevivir a cada minuto. Juntos nos ayudamos. Comparte tu dolor @justinbieber. La comunidad Lyme está aquí para ayudarte”.

En otra de sus historias, la también cantante se refirió a los cuidados que debe tener una persona con esta enfermedad. “Por eso mismo hay que cuidarnos y hacer ejercicio, comer bien, alimentarnos y checarnos constantemente. Los guerreros de Lyme no estamos solos, todos nos tenemos y todos nos apoyamos”.

Cabe señalar que, al momento de confirmar su enfermedad, Justin confesó su incomodidad por los comentarios que han surgido sobre su aspecto físico sin saber que todo se debe a su padecimiento.

Fotos: Cortesía Instagram

“Mientras mucha gente seguía diciendo que Justin Bieber parecía una mi**da en metanfetamina, etc... No se dieron cuenta de que he sido diagnosticado recientemente con la enfermedad de Lyme. No sólo eso, sino que tenía un caso serio monocrónico que afectaba mi piel, función cerebral, energía y salud general”, declaró.