"Se siente bien gacho": Santa Fe Klan revela que no le gusta la soledad

CIUDAD DE MÉXICO.- Ángel Jair Quezada, mejor conocido en el ámbito artístico como Santa Fe Klan, logró ganarse el cariño del público mexicano por su increíble talento en la música y también por su carisma, característica que sus fanáticos siempre sacan a la luz.

En los últimos años, el intérprete originario de Guanajuato se posicionó como uno de los mejores representantes del rap en el país, además de ser el favorito del momento. Sin embargo, el camino no ha sido tan fácil y la fama todavía es algo a lo que no se adapta, según reveló.

Durante la más reciente emisión del podcast Creativo de Roberto Martínez, el músico Santa Fe Klan habló sobre su trayectoría artística, sus inicios en el rap en su barrio en Guanajuato, el crecimiento de la fama y qué es lo que quiere obtener en su futuro.

En la plática, Jair Quezada explicó que no le gusta publicar su vida personal en redes sociales sobre con quién esta o su ubicación, pues cree que es mejor aprovechar el momento y disfrutarlo en silencio en lugar de compartirlo con millones de usuarios.

"No me gusta tanto andar en las redes, ni publicar en dónde ando ni con quién. Prefiero tomar una foto que se guarde en mi celular y no en el internet", indicó.

Asimismo, el intérprete de "Te iré a buscar" expresó lo difícil que ha sido para él adaptarse a esta popularidad que parece haber comenzado de un día para otro, pues asegura que hay ocasiones en las que quisiera dar una vuelta por el centro con libertad, pero sus fans siempre lo detectan rápidamente y se juntan multitudes con tal de tomarse una foto con él.

Ahí mencionó que no le gusta defraudar a su gente y desearía poder complacer a todos, pero a veces le es imposible.

"Me gusta salir al centro a dar un rol, por unos doritos o por un elote (..) Me ha costado dejar de ser yo", dicha frase fue aplaudida por los espectadores del video que aseguraron que esto demostraba la humildad en el rapero y que dejaba ver un lado más sincero de él por preocuparse por sus seguidores.

Pese a que siempre suele estar acompañado de sus más fieles fanáticos, Santa Fe Klan compartió con Roberto Martínez que no le gusta la soledad, pues cree que la inspiración de su música proviene de las personas que lo rodean, es por ello que prefiere no estar solo y suele estar acompañado de 'su gente'.

No tanto. Sí está chido porque me he puesto a escribir muchas canciones, pero no me late estar solo. Está chido la inspiración, pero no, se siente bien gacho de verdad estar solo. En Guadalajara estuve sólo, no me gustaba ni escribir porque no me sentía agusto. Me gusta más estar con mi raza, así es como me inspiro más. No me late estar solo".