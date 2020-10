Se ríe Carlos Cuevas de las acusaciones de Aída Cuevas

Ciudad de México.- Carlos Cuevas reapareció públicamente en el programa Hoy para desmentir a su hermana Aída Cuevas, quien lo acusó de agredirla físicamente en el pasado cuando aparentemente el artista se encontraba en estado de ebriedad, y por si eso fuera poco, también aseguró que además de ella, también agredió al padre de ambos.

Visiblemente despreocupado por los dichos de Aída, el cantante dijo: “Niego categóricamente, yo he sido una persona de paz, yo tuve a mis padres viviendo conmigo hasta que murieron en mi casa en Cuernavaca, entonces yo nunca tuve… ni siquiera me pasó por la mente agredir a mis padres, menos a mi papá”.

Y agregó: “Imagínate nada más y los tuve en mi casa… ahora, tú estás viendo eso de una reacción de un hermano contra sus papás, entonces (dices) ‘vénganse para acá’… mi mamá me pidió, viviendo en la casa de esta señora (Aída) que me la llevara a vivir a Cuernavaca y gracias a Dios los dos estuvieron felices viviendo conmigo. Tan felices que pasábamos todas las Navidades, aunque no llegaran mis hermanos, aunque no llegara nadie… yo era el consentido de mi mamá, entonces para qué buscamos más broncas”.

Al respecto de sus presuntos problemas con el alcohol, ojo alegre y que hasta le hacía bullying a la cantante, el intérprete de boleros explicó con una gran sonrisa: “es una calumnia nada más (…) hazme el favor… alguien que me haya visto borracho, yo a quien quieran pregúntenle…”.

Finalmente, el abogado de Carlos aseguró que su cliente ha sufrido de una campaña intimidatoria, sistemática y orquestada desde hace varios meses que ha puesto en peligro su seguridad personal y familiar, y por tal motivo iniciaron el proceso legal en contra de los abogados de Aída Cuevas.