¡Se retracta! Dice Alejandro Tomassi que no tiene la cura para el Covid-19

Alejandro Tommasi, luego de provocar gran controversia tras manifestar que el coronavirus no se estaba tratando adecuadamente y que él sabía cómo curarlo, ahora se retracta y asegura que solo dijo tener una recomendación para combatir la pandemia.

“Lo que yo les comentaba, es que no es que yo tenga la cura del coronavirus, no, yo estudié ayurveda durante 30 años y estudié químico biológicas, eso no me hace médico ni tengo la autoridad para decir que yo tengo la cura del coronavirus, es una recomendación, porque no es que yo sea curandero ni yo sea doctor ni nada, simplemente tengo recetas naturales, las cuales pueden funcionar para que tu tengas un sistema inmune súper fuerte”, declaró.

Posteriormente, el histrión reveló la identidad de las personas a las que ya les ayudó con sus recomendaciones. “El “Chavita” Gómez, que es el sobrino nieto de Pedro Infante, su esposa y la madre de sus hijas, y sus hijas, salieron positivas para el coronavirus, entonces yo le dije mira por qué no les das una receta, que es té de jengibre con miel, limón con agua caliente… salieron positivos, se tomaron lo que yo les dije y después fueron y salieron negativos, entonces ellos se curaron, pero eso no quiere decir que yo tenga la cura”.

Para finalizar, el actor volvió a insistir en que el coronavirus ya se lo inyectaba a sus perros desde hace años; sin embargo, subrayó que el Covid-19 fue modificado y por eso ha sido tan letal para la humanidad.