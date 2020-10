“Se puede perrear y ser educado”: Bad Bunny alza la voz contra el machismo

ESTADOS UNIDOS.- Bad Bunny acaba de coronarse como el Mejor Artista Latino en los Billboard Music Awards 2020, y decidió aprovechar su discurso de agradecimiento para lanzar un poderoso mensaje contra el machismo y la violencia de género.

El intérprete hizo referencia a su canción “Ella perrea sola” y, como pocas veces lo ha hecho, pidió a los hombres ser más educados y respetuosos con las mujeres.

“Yo no soy un artista de mensaje social, esta canción no es de mensaje social, pero aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola”, dijo Bad Bunny.

El cantante dedicó su premio a las mujeres del mundo, especialmente las latinoamericanas, quienes, según varias estadísticas, son quienes más palidecen la violencia de género en el continente americano.

“Este premio se lo quiero dedicar a todas las mujeres del mundo entero, especialmente a las mujeres latinas y de Puerto Rico. Sin ustedes no existiría ni la música ni el reguetón así que basta ya de violencia machista, en contra de la mujer, vamos a educar ahora en el presente para un mejor futuro”, sentenció.

Bad Bunny ya había dado un mensaje social a una plataforma internacional, como ocurrió en el programa “The Tonight Show with Jimmy Fallon” donde alzó la voz por el asesinato de la mujer transgénero Alexa en Puerto Rico.

El cantante acudió al programa vestido con una falda y camisa blanca con el mensaje “Mataron a Alexa, no a un hombre con falda”.