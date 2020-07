Se ponen Chulas las Reinas y buscan salvar a sus empleados

Las Reinas Chulas siguen reinventándose durante el confinamiento de esta pandemia y presentaron su cartelera para las siguientes semanas a través de su proyecto "El Vicio Virtual".

A través de plataformas como zoom buscan seguir llevando el cabaret, la comedia, la música, la poesía, además de conferencias, talleres y otras actividades hasta el hogar del público.

"Si es teatro o no, un acto escénico se desarrolla a partir de una persona viendo a otra haciendo una acción, nosotros lo que hacemos es Cabarezoom. No sé si es teatro, pero lo que tiene de maravilloso es que estamos en vivo, que estamos haciendo arte vivo digital, que estamos haciendo nuestro trabajo desde la casa, tratando de organizar un lenguaje nuevo que tiene que ver con monstruos escénicos de todos los tipos, de todas las formas… Todo lo que no cabe para el teatro va para Cabarezoom", explicó Marisol Gasé, integrante de Las Reinas Chulas (Cecilia Sotres, Ana Francis Mor, Nora Huerta y ella).

Ana Francis Mor dijo que Las Reinas Chulas fueron las primeras en iniciar con esta tendencia de hacer teatro a través de una plataforma digital, por eso cuando invitaban a otros compañeros a participar se encontraban con negativas, porque argumentaban que eso no era teatro y preferían esperar a que la cuarentena se levantara.

"Como la naturaleza del cabaret es la resiliencia, nos lanzamos porque había que lanzarnos porque tenemos un teatro que no puede cerrar, porque tenemos un compromiso histórico con esa casa, porque tenemos un compromiso humano con toda la gente que trabaja con nosotros; ni siquiera lo pensamos, nos lanzamos y ya", explicó.

De esa forma concebieron el Cabarezoom sólo para transitar, pero se dieron cuenta que esta situación iba a tardar más de lo que esperaban y que las plataformas digitales eran algo que aún no habían explorado, entonces pensaron que era una buena idea y debían experimentar un nuevo medio de creatividad a sus 22 años de existencia como compañía.

"Creo que la marca de la casa es ser punta de lanza desde hace muchos años. Nosotros nos abocamos a ello desde bajar la computadora en la mesa; es realmente para nosotros una nueva historia, una nueva manera de comunicar, es una experiencia a la cual nos han llevado muy generosamente y con paciencia de la mano", dijo la actriz Sofía Álvarez, quien con Héctor Bonilla presenta en el espectáculo "Cartas Marcadas", cuyas sus siguientes funciones serán 24 y 31 de julio.

La oferta de Cabarezoom también tiene a Las Reinas Chulas con "La casa de papel de baño", con una última función el 25 de julio; Alberto Ruy Sánchez, Paulina Vieitez y Gerardo Cárdenas hablarán de "En Eros a la Distancia" el 23 y 30 de julio; Irene Moreno tendrá una charla virtual sexi, cómica, musical con "Una sexóloga en cuarentena", el 22 y 29 de julio y 5 y 12 de agosto; Elsy Reyes presenta la conferencia "Deseo… y más deseo" el 13 de agosto.

"De fetiches, amarres y otros placeres" es la plática que dará Mariano Ducombs en la música el 20 y 28 de agosto; en la música, Paco Barrios nos demostrará que para hablar de cosas serias no se debe ser necesariamente solemne con "Rolas y Choros del Mastuerzo", el 28 de agosto; Cumbia Íntima con las Luz y Fuerza y su ElectroZoombiaCabaret se presentará 14 de agosto; y Fernando Rivera Calderón ofrecerá "Sinfonía atípica", un show de poesía, canciones e historias el 7 de agosto.

Los boletos para todos los espectáculos se pueden obtener por Boletopolis. Los precios de algunos montajes no son tan baratos, pero el público debe recordar que parte de lo recaudado es para mantener el Teatro Bar El Vicio y su planta de 26 empleados.