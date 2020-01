Se pelea Ana Patricio Rojo con señor en papelería

CIUDAD DE MÉXICO.-Ana Patricia Rojo protagonizó un pleito con un señor en una papelería.



La actriz, de 45 años de edad, relató ayer en sus redes sociales el penoso incidente que vivió y que, aseguró ella misma, le hizo pasar un coraje.



Acabo de tener un incidente en una papelería donde un individuo que tenía un número de turno posterior al mío dijo que 'eso no importa' y pidió que lo atendieran antes. No lo permití, porque no acepto la prepotencia y me agredió... que triste'', explicó.