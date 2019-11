“Se pago un rescate mínimo" por liberación de Alejandro Sandí, confirma Loret de Mola

Después de haberse dado a conocer que el actor Alejandro Sandí y el ciudadano francés Frédéric Michel habian sido liberados, ahora el periodista Carlos Loret de Mola confirmó más detalles de la noticia.

“Las autoridades federales acaban de identificar plenamente en libertad al actor mexicano secuestrado en el Nevado de Toluca, como los hicieron hace casi una hora con el ciudadano francés. Oficialmente libres los dos”.

Además, Loret de Mola, dio algunos datos sobre el presunto cobro del rescate.

“Se pagó un “rescate mínimo, menos del 10% de lo pedido” por la liberación del mexicano y el francés, me dicen fuentes. La negociación la hizo la Comisión Nacional AntiSecuestros. Su hipótesis es que se trató de un secuestro aleatorio: no iban por ellos, no los estudiaron”.

Hasta el momento ninguno de los involucrados ha dado directamente más información al respecto.

Ambos hombres fueron secuestrados por un grupo armado el domingo por la mañana en la zona del Nevado de Toluca.