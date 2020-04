''Se me está friendo el cerebro'', Thalía sobre aprendizaje de sus hijos en casa

LOS ÁNGELES, California.- Debido a las actuales contingencias ocasionadas por la pandemia de coronavirus, Thalía, como muchas otras madres, se encuentra ayudando a sus hijos con las clases online.

‘‘Corazones de melones, yo estoy un poco frustrada, porque mis hijos y el sistema de aprendizaje en línea es un poco complicado para mí, tengo que imprimir muchos papeles para la escuela de los niños y de pronto la computadora o el teléfono móvil con la impresora no hacen conexión y se conecta de pronto la impresora al wi-fi, de pronto se desconecta y luego no quiere imprimir y luego imprime y luego no y yo ya no puedo más porque se me está friendo el cerebro’’, expresa la cantante en su Instagram Stories.

De este modo, la también actriz, reflexiona sobre la importancia que tienen los maestros en la sociedad e incluso les da el crédito que se merecen por dedicarse a la educación.

‘‘Todos los padres y las madres que están pasando la misma situación en la que yo me encuentro va este beso gigante, sí podemos. Maestros y maestras, son todo, los amamos’’, finalizó la famosa.