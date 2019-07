Se mantiene 'El rey león' al frente de la taquilla en EU

Los Ángeles, California

"El rey león" conservó un fin de semana más el liderazgo en los cines de Estados Unidos y Canadá pese a la irrupción de "Once Upon a Time... in Hollywood", que supuso el mejor estreno para el director Quentin Tarantino en toda su carrera.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, "El rey león" sumó 75.5 millones de dólares este fin de semana en el apartado "doméstico", una categoría en la que se agrupan los ingresos en EU y Canadá.

Esta nueva versión del clásico animado de Disney ha recaudado 962.7 millones de dólares en todo el mundo tras solo dos semanas en la gran pantalla.

El emocionante y épico enfrentamiento en la sabana entre el león Simba y su malvado tío Scar da forma a esta película dirigida por Jon Favreau ("The Jungle Book", 2016) y en cuyo doblaje han participado, en su versión original, artistas como Donald Glover, Beyoncé y Chiwetel Ejiofor.

La medalla de plata fue para Tarantino y su "Once Upon a Time... in Hollywood", que logró 40.3 millones de dólares en su desembarco en los cines y superó, de esta manera, al mejor estreno del cineasta hasta hora en Estados Unidos y Canadá, que correspondía a los 38 millones de "Inglourious Basterds" (2009).

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie encabezan el estelar elenco de esta película que ofrece una mirada entre nostálgica y ligeramente crítica al Hollywood de finales de los años 60 con los espeluznantes asesinatos de Charles Manson y la secta "La Familia" como telón de fondo.

En el tercer puesto se situó "Spider-Man: Far from Home", que añadió 12.2 millones de dólares a un botín acumulado en todo el mundo que asciende a mil 036.8 millones de dólares.

Después de la derrota final de Thanos en "Avengers: Endgame" (2019), Peter Parker (Tom Holland) se va de vacaciones con sus amigos a Europa sin saber que en el Viejo Continente deberá hacer frente a una nueva amenaza para la humanidad.

Por detrás se colocó "Toy Story 4", que se embolsó 9.9 millones de dólares y que en todo el mundo ha ingresado hasta ahora 917.9 millones de dólares.

Woody, Buzz Lightyear y el resto de sus entrañables compañeros vuelven a la acción en "Toy Story 4", cinta que dirige el debutante Josh Cooley y que, en su versión original, incluye las voces de Tom Hanks, Tim Allen, Christina Hendricks, Tony Hale, Annie Potts, Jordan Peele y Keanu Reeves.

Finalmente, "Crawl" consiguió 4 millones de dólares.

Dirigida por Alexandre Aja ("The Hills Have Eyes", 2006), "Crawl" muestra el intento de una familia de salvarse en medio de un huracán y en el que una joven (Kaya Scodelario) deberá enfrentarse a cocodrilos gigantes para rescatar a su padre (Barry Pepper).