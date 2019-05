¿Se le movió el implante de seno a Aleida Núñez?

CIUDAD DE MÉXICO.- Aleida Núñez fue reconocida por su trabajo e invitada a develar sus huellas en Plaza de las Estrellas, sin embargo una de las cámaras de Ventaneando la dejó expuesta.

En el programa los conductores comenzaron a notar algo extraño en uno de los pechos de Núñez.

‘‘Se le hace un pliegue abajo ¿Te fijas?... Pues es que seguramente se le movió la prótesis’’, comentó Pedro Sola.

‘‘No, le está creciendo otra, es una nueva que viene, es como las muelas, le tienen que sacar las chich#$ del juicio es lo que pasa’’, agregó Daniel Bisogno.

Entre risas también agregaron que posiblemente, dicho pliego, se debía a la marca de una cicatriz.

Por otra parte, durante el evento la famosa comentó que ha tenido que bloquear a varios de sus seguidores en redes sociales debido a las propuestas sexuales que ha recibido.

‘‘No la verdad si los tuve que bloquear porque esos videos no me gustan y a parte sabes que, casi todos son comentarios cariñosos y muy lindos y ya sabes: que bonita, que sensual, eso me encanta, pero cuando ya se pasan poquito ahí si ya no’’, agregó la actriz.

Con información de Ventaneando.