Se le acaba el contrato de Flor Rubio en Venga la Alegría

CIUDAD DE MÉXICO.-Se le termia el contrato a Flor Rubio en el programa de TV Azteca Venga la Alegría, y podría quedar fuera, señala el periodista Jorge Carbajal.

"Se le termina el contrato tengo entendido, ya está a punto de terminar, a ver si se lo renuevan o la corren a la señora", indicó.

Cabe mencionar que recientemente Rubio le ha estado dando mucho movimiento a su canal de YouTube, en el cual le desactiva los comentarios porque no le gusta que le esciban cosas feas.

Carbajal dice que a Flor Rubio a nadie le gusta verla, ni en YouTube.

Hace unos días Jorge afirmó que Rubio no es como la pintan, pues acusan que se la lleva gritoneando a todo el mundo.

Según comentó, si le llevas la contra te pega una gritoniza "que para qué quieres".

"Flor Rubio no es la... ay que lindo... no es así, así es frente a la cámara, fuera de la cámara se la pasa gritándole a todo el mundo. No te dije que a Lalo y a mí no nos pagó un paparazzi, nomás porque por sus calzones dijo que nosotros no hicimos nada", comentó.

Agregó:

"¿Entonces quién estuvo 6 horas afuera del antro esperando para hacer el paparazzi? ¿ella?, Y no lo pagó porque no se le hinchó la gana. Esa es Flor Rubio, esa es la real, así que no vengan con jaladitas".