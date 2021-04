Se lanzan en Twitter contra Pati Chapoy por entrevistar a Enrique Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.-En redes sociales se lanzaron en contra de la conductora de Ventaneando Pati Chapoy por entrevistar a Enrique Guzmán.

"Pati Chapoy se vuelve tendencia después que Enrique Guzmán estuvo en Ventaneando hablando sobre las acusaciones recientes de Frida Sofía , tachan a la periodista de vendida, hipócrita, falsa y ser considerada un macho más", dijo el medio Cotilleo.

Por otro lado, el tuitero Gugo señaló: "Estamos de acuerdo en que Pati Chapoy no es precisamente una mujer feminista verdad. La señora quería que rociaran con agua a las mujeres en la manifestación del 8 de marzo. Obviamente se haya bien con Enrique Guzmán".

Este día Enrique Guzmán rompió el silencio y dio la cara luego de que su nieta, Frida Sofía, lo acusara de haber abusado sexualmente de ella desde que tenía cinco años.

En entrevista para “Ventaneando”, el intérprete de “La Plaga” negó haber tocado de forma indebida a la hija de Alejandra Guzmán, y piensa que quizás está confundiéndolo con alguien más.

No me culpa, de alguna manera yo soy el instrumento que utilizó para hacerse más daño ella. Buscó al que más quería y a ese le voy a decir que tiene la culpa. Se está defendiendo de alguna manera, no sé cómo”, lamentó.