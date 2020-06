Se informa que Venom tendrá una historia de amor en ''Let There Be Carnage''

ESTADOS UNIDOS.- hace algun tiempo se dio a conocer que la secuela de 'Venom' llevaría el subtitulo de ''Let There Be Carnage'', y los fanáticos se dividieron en opinions debido a que la primera cinta no tuvo el impacto que se creía tendria.

Después de eso, ahora se tiene nuevos detalles sobre la cinta y es que, según información de We got This Covered, el simbionte de Venom está listo para caer locamente enamorado de su anfitrión en la cinta, que según los informes resultará en algunos intentos serios de romance entre extraterrestres y humanos.

Por supuesto, esta dirección se insinuó antes después de que Eddie Brock compartió un beso con su novia mientras ella estaba en posesión del simbionte en la primera película, y en su historia compartida de cómics, Eddie y Venom siempre han tenido una relación que funciona. El espectro típico de emociones que esperarías de cualquier pareja de toda la vida, incluida la pasión, la ira, los celos y todo lo demás.

Entonces, en cierto modo, tendría mucho sentido que la entidad extraterrestre estuviera interesada en tratar de fortalecer su vínculo en un nivel más profundo como uno de los principales hilos de la historia de Venom: Let There Be Carnage.