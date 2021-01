"Se fue mi compañerito": Belinda

CIUDAD DE MÉXICO.- Belinda había cerrado el año muy enamorada a lado de su novio Christian Nodal y toda su familia, en una glamurosa cena que realizaron, sin embargo la cantante hoy está pasando por un momento terrible.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, que la cantante compartió en sus Historias la lamentable notica de que uno de sus perritos de nombre Gizmo con quien tenía ya 13 años, ha fallecido.

La también actriz compartió un mensaje donde expresó que se sentía desconsolada y con el corazón roto ante la lamentable perdida de su mascota.

La tristeza más grande, se me fue mi compañerito, mi Gizmo, mi angelito guardian, 13 años juntos, no puedo expresar el dolor que siento en mi corazón, en mi pecho, nunca te olvidaré, gracias por todo lo que me diste, por quitarme la soledad, por darme amor sin pedir nada a cambio, por estar incondicionalmente a mi lado. Te amo mi bebe" escribió la artista.