Se elevarán hoy en L.A. los ‘Globos de Oro’

El 2020 inicia lleno de fiesta y glamour con la septuagésima séptima entrega de los Globos de Oro, que premia lo mejor del cine y la televisión.

Con tan sólo un mes de haberse estrenado en Netflix, “Marriage Story” arrasó las ternas con seis nominaciones, en las que destaca como “Mejor película de drama”.

Además, la actuación protagónica de Scarlett Johansson ha sido bien recibida por la crítica, que después de tener acostumbrados a sus seguidores en su papel como “Viuda negra” en las películas de “Avengers”, ahora es una de las actrices favoritas para llevarse el globo como “Mejor actriz de película de drama”.

Así como su compañero Adam Driver, quien también compite con como “Mejor actor de película de drama”, junto a Joaquin Phoenix (“Joker”), Jonathan Pryce (“The two Popes”), entre otros.

Con cinco nominaciones “The Irishman” y “Once upon a time in Hollywood” y con actores como Al Pacino, Robert De Niro, Brad Pitt respectivamente, también esperan ser reconocidas como “Mejor película de drama”.

Pitt, uno de los consentidos de la pantalla se disputa la estatuilla con grandes actores de la industria cinematográfica como, Al Pacino (“The Irishman”), Anthony Hopkins (“The two Popes”) Tom Hanks (“A Beautiful Day in the Neighborhood”), entre otros, para el “Mejor actor secundario”. Pese a todas las predicciones de miles de fans, la película “Joker” no figura dentro de las más nominadas, tan sólo pudo alcanzar cuatro candidaturas, aun así, está compitiendo en las ternas más importantes: “Mejor película de drama”, “Mejor actor de película de drama”, “Mejor Director” y “Mejor Música original”.