Se disculpa Billie Eilish por antiguo video suyo con insulto racista

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante estadunidense Billie Eilish ofreció una disculpa pública por un antiguo video suyo en el cual se le escucha decir un insulto racista y aclaró que ello no la define como una persona discriminatoria.

En el clip, de unos minutos de duración, se ve a una joven Billie cantando al ritmo de la canción “Fish”, del artista Tyler The Creator, sin mantener una conversación o hablando de una persona en concreto. En este la artista aparece imitando a alguien asiático y reproduciendo el acento de la gente afroamericana.

“Los quiero chicos, y muchos me han pedido que aborde lo que está pasando. Y esto es algo que quiero abordar porque me están tildando de algo que no soy.

Hay un video editado circulando por ahí de cuando yo tenía 13 o 14 años, donde articulo una palabra de una canción que en aquel momento no sabía que en realidad era un término despectivo utilizado contra los miembros de la comunidad asiática”, expresó a través de Instagram.

“Estoy horrorizada y avergonzada y quiero vomitar cada vez que pienso que dije esa palabra. Sólo la había escuchado en esa canción porque no era algo que se dijera nunca en mi familia o en mi entorno”.

Aclaró que el tono que utilizó para cantar no es de ninguna manera un intento de burla por la forma de pronunciar de otras comunidades.

“Es un balbuceo absoluto y sólo soy yo haciendo el tonto, y no es ni por asomo una imitación de cualquier persona, idioma, acento o cultura. Cualquiera que me conozca, me ha visto hacer el tonto poniendo voces toda mi vida”, aseguró.