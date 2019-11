Se disculpa Ana Bárbara por error en la interpretación del Himno Nacional

Ana Bárbara, a través de sus redes sociales, envió una disculpa pública por su error durante la interpretación del Himno Nacional en el juego de futbol americano entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, celebrado en el Estadio Azteca el pasado lunes. En un breve mensaje la intérprete comentó:

“Hola todos, bueno, este video es básicamente con la intención, así directa, de pedir una disculpa, el día de ayer fui la afortunada invitada por la NFL para entonar el Himno Nacional mexicano y aunque lo hice con toda el alma y el corazón y no con la cabeza...”

Ana Bárbara durante su actuación dijo "sienes de olivo" cuando lo correcto es "sienes de oliva”, y así lo reconoció.

“Pues hubo un momento en que la emoción me ganó y cometí el error de cambiar una A por una O, quiero pedir una disculpa de corazón y decirles que eso no me quita el gran momento mágico que viví, me sentí honrada como madre, como hija, como mexicana y pues gracias y nuevamente disculpen el error”

Esta es la segunda ocasión en que Ana Bárbara comete faltas al momento de cantar el himno, pues en 2018, durante la Final de la Liga MX, tuvo dos errores, uno de ellos de nueva cuenta con la frase “sienes de oliva”, que en ese momento pronunció de manera equivocada “cenes de oliva” y también se equivocó al decir “profanar con sus plantas tu suelo” cuando la forma correcta era “profanar con su planta tu suelo”.