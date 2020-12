Se dieron con todo: Fuerte pelea entre Gustavo Adolfo Infante y Sergio Mayer, señalan

CIUDAD DE MÉXICO.-Una fuerte pelea sostuvieron el político Sergio Mayer y el periodista Gustavo Adolfo Infante en mensajes, revelan.

El periodista Jorge Carbajal dijo que hay un chat donde hay varios periodistas, y en el cual está incluido Mayer, y fue ahí donde se suscitó la discución.

"Gustavo Adolfo pidió apoyo a los reporteros porque dijo que quería echarle tierra a los youtubers, en especial a Elisa Beristain y Javier Ceriani, porque dice que a él lo estuvieron fregando y que dice que no queire que ahora se vayan contra otras personas, y solicita tumbarlos", comentó.

Agrega:

"Entonces ahí les pide acabar con todos los youtubers de espectáculos. Entonces Mayer le contesta y le dice: "Yo no sé cómo te atreves a pedir que los reporteros se unan a tí para pedir destruir a los demás, cuando tú te uniste a Javier Ceriani y Elisa para destruirme a mí, diciendo que yo me había quedado el dinero de José José, lo que ganaba de YouTube"".

Carbajal afirmó que esto causó el enojo del condutor del programa De Primera mano, quien le respondió: "y tú qué te metes, tú no tienes por qué andar der chismoso y de metiche, acuérdate que yo ya te gané una demanda, así que no me hagas demandarte otra vez, hocicón".

Por último, dice Carbajal que empezar una fuerte discusión en la que Mayer no se quedó callado y le dijo que se defendiera él solo que no anduviera de montonero.

"Así la gatez de Gustavo Adolfo de entrar al chat a pedir a los reportero apoyo para destruir a los youtubers. Pero nadie lo peló".