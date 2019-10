Se defiende Rodrigo Vidal y dice que discriminación fue personal

A pocas horas de que circularan en la red algunos videos que aparentemente desmentían la versión de Rodrigo Vidal con respecto a que fue discriminado en un reconocido antro de Acapulco, el actor rompió el silencio y en entrevista para el programa “La Taquilla” aseguró que las imágenes estaban editadas y que además el motivo real del lugar era ofenderlo a él.

Asegurando que la denuncia no se trata por su estatus social ni su profesión, y apoyándose con los mismos clips, el ahora productor teatral explicó: “como pueden ver ahí los tiempos, exactamente alrededor de la 1:15 - 1:30 de la mañana, ya que éramos los últimos, no nos dejaron pasar, estábamos afuera, fue cuando pasa mi mujer, íbamos a seguir para hablar con el gerente, entramos, nunca nos atendieron, esperamos también y ahí es en donde le dicen, mi mujer es la que habla con el que estaba como jefe de lo cadeneros, y le dice: ‘¿oye no lo conoces?, es Rodrigo Vidal, es un actor’. El tipo, el encargado de la cadena de seguridad le dijo sí, sí sé quién es, entonces ahí es donde nos dimos cuenta que fue personal”.

De la misma forma, Vidal aprovechó para responder a quienes lo criticaron por esperar tanto tiempo fuera del lugar. “Fue una terquedad y la verdad no solamente mía, de las tres personas que estábamos ahí, que era mi madre, Karla mi mujer, y yo. Decidimos y quisimos quedarnos hasta el final, ya estábamos ahí, y la verdad llegar ahí si nos había costado trabajo por los compromisos de trabajo, dijimos ya estamos aquí y vamos a ver qué pasa y si fue obstinado, pero nos dio mucha curiosidad saber por qué no nos dejaban entrar”.

Finalmente, el histrión retó al lugar a compartir las imágenes sin edición y subrayó que al salir del antro sin ninguna respuesta del gerente fue que decidió grabar el video en el que expresa su descontento.