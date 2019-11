Se dan ‘agarrón’ Horacio Villalobos y Héctor Martínez en ‘La Academia’

CIUDAD DE MÉXICO

Este domingo se realizó el tercer concierto de "La Academia" y hubo varias críticas del jurado a los alumnos, pero también aplausos.

Uno de los momentos que sobresalió fue cuando Dennis pasó a cantar bachata y generó opiniones encontradas, pues Alexander Acha le dijo que había mejorado muchas cosas en comparación con el concierto pasado, pero Horacio Villalobos se le fue a la yugular.

"Fue horrible. Querías ser sensual y lo único que hacías era frotar el pedestal todo el tiempo, lo cual lejos de convertirse en algo sensual se volvió algo molesto. Fue mediocre, y pretendiste ser sensual y la verdad fue horrible".

Héctor Martínez, director de la casa, pidió la palabra al escuchar esta crítica y se dirigió a Horacio con tono serio.

"Horacio, definitivamente viste otra cosa. El hecho de que frotara el pedestal y tú te clavaste únicamente en eso durante tres minutos es un problema personal. Para poder construir, se los digo a los cuatro, esto es una academia de preparación, no es la OTI. Vamos a evolucionar, seamos coherentes para llevar a estos estudiantes al éxito".

Horacio no se quedó con las ganas y le contestó al director: "Comprenda que somos los críticos. Ustedes los preparan y nosotros los juzgamos. A mí me pareció mediocre y es muy mi opinión y respétela y si no, a mí me da igual, es muy su 'pedicure'".

Hasta el juez de hierro, Arturo López Gavito, dijo que no compartía ese sentimiento de que la canción había sido mediocre.

La expulsada de la noche fue Rosa Mary. Poco antes, había hecho su interpretación con "Quítame ese hombre", pero no logró convencer al público ni a los jueces, quienes además, criticaron el beso innecesario que se dio con uno de los bailarines que la acompañaron en la coreografía.

Horacio Villalobos recordó que él había estado en la audición de la joven, donde consideró que era muy buena, pero no veía nada de eso en el escenario. "Todo era sensualidad, menos tú", agregó.

Los demás jueces, salvo Danna Paola, estuvieron de acuerdo en que no hacía falta que la pusieran a besarse con alguien para que ella sacara lo mejor de sí. Al final Rosa Mary no logró que la audiencia la hiciera quedarse en la casa y resultó expulsada. En redes sociales muchos la compararon con Jolette, la polémica concursante del reality hace años.

Danna Paola, por el contrario, le dijo que se identificaba mucho con ella porque sentía que era timidez lo que tenía, además que ella sabía que tenía una gran voz. "El beso innecesario, ¿por qué?, seguimos en princesa Disney", agregó.

Los invitados musicales de la noche fueron los integrantes de Il Volo y Reyli Barba, quienes aparecieron en distintos momentos de la canción.

Otros de los concursantes a los que les fue muy mal fueron Gibrán y Effeta, pero de acuerdo a la opinión de los jueces, éste último superó al primero y así se lo hizo saber Arturo López Gavito.

"Gibrán había sido lo peor de la noche, pero lo destronaste Manuel, pésimo, espantoso, horrible, muy mal". Tanto Danna Paola como Alexander estuvieron de acuerdo y en este caso, Horacio fue el menos rudo.

Esa noche, Gibrán dedicó "Como quien pierde una estrella" a su abuelo, pero su canto no convenció.

Francely cantó un tema de Rosalía, "Con altura", y el comentario constante fue por la poca condición física de la joven. "Quiero verte con más fuerza, más seguridad" le dijo Danna.

Otra de las fuertes críticas fue para Jorge, quien cantó "La Chica de Humo". Obviamente el primer comentario fue del hijo de Emmanuel.

"Si yo hubiera escuchado esta canción hoy, no hubiera pensado que podría llegar a ser el hit que fue. Esta es una canción que no es tan coqueta como la hiciste tú, tiene sarcasmo, fantasía, picardía, por eso es lo que es la canción, te me quedaste corto".

A diferencia de sus demás compañeros, Dalú recibió una muy buena crítica por parte de los jueces, quienes aplaudieron sus avances y su interpretación de la noche. "Por alumnas como tú creo en La academia", le dijo Horacio.