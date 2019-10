Se cotiza Christian Nodal a sus 20 años

A sus 20 años de edad y apenas tres de carrera, Christian Nodal trabaja a diario para asegurar su futuro y ganarse un lugar en la música. El cantante de regional mexicano ya tiene un Grammy Latino en casa, ha grabado duetos con Juanes, Ana Bárbara y Sebastián Yatra, además Alejandro Fernández acaba de cantar dos temas de su autoría para su nuevo disco de ranchero.



“Se siente chido... El hecho de poder mover masas y estar en esta vida tiene sus sacrificios y yo disfruto demasiado todo lo que hago”, contó el originario de Sonora.



Atrás quedó el chico de 17 años que inició en la música vistiendo saco, camisa, pantalón de mezclilla, sombrero y botas. Sus atuendos ahora se inclinan hacia las chamarras de piel, aunque mantiene las botas.



“Cuando alguien tiene una carrera consolidada, obviamente se puede caer o le puede pasar algo muy feo, pero como yo no tenía una trayectoria, apenas estoy conociéndome a mí de lo que quiero dar musicalmente”, expresó el cantante del éxito “Adiós, amor”.



“Luego hice un cambio musical. Yo no había querido meterme en mi disco porque me daba miedo regarla, pero ya no, ya me metí desde las composiciones y la producción, los (detalles) visuales yo los elegí. También me metí en el show”.



Resumió el 2019 como un año de mucha bendición por los sueños cumplidos y predijo para el 2020 nuevos retos. Tuvo la oportunidad de grabar a dueto con Juanes una canción en la que mezcló reggae con el sonido regional mexicano.



Hizo también una mezcla de ranchero-pop con el grupo Reik y grabó con Piso 21 “Pa’ olvidarme de ella”.



“Juanes es un gran ser humano y un gran artista. Me tocó trabajar con él y es bastante delicado igual que yo, en el sentido de que dice ‘esta letra va por aquí, esta por acá, este tono no’. Detallista, es la palabra correcta”, contó el cantante.



Yatra con mariachi

“A Yatra lo puse a cantar mariachi, somos amigos. Todo muy padre, gracias a Dios se dieron esos duetos y vienen muchos más”.



Confesó que le gustaría poder unir su voz a la de la chilena Mon Laferte y con el español Alejandro Sanz, quien lo invitó a cantar a uno de sus conciertos.



“Yo siempre quise hacer música. Soy músico de corazón más que negociante, más que por hacer números. A mí me gusta hacer música con sentido, buena, de calidad y (me gustaría) saber que me gané el respeto de la industria haciendo cosas diferentes”.